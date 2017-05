Nikab of fluitketel: maakt het wat uit?

Dat wordt anders als iemand vanwege die fluitketel, of een ander religieus geïnspireerd kledingstuk, niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Dat oordeelde ook de Centrale Raad van Beroep over een Utrechtse vrouw die op haar uitkering gekort wordt omdat ze een gezichtsbedekkende sluier draagt. De nikabdraagster in kwestie is ondertussen naar Engeland gevlucht, waar orthodox-religieuze immigranten van het vaste land ondanks Brexit kennelijk nog altijd probleemloos een uitkerinkje kunnen aanvragen.



Maar dat officiële instanties in Utrecht voor de verandering eens niet alle religieuze dwingelandij met zalvende woorden goedpraten, is verheugend nieuws. Het College voor de Rechten van de Mens zal ervan opkijken. Tegelijk dringt de benauwende vraag op of het de gemeente kan en mag bepalen wat een representatief uiterlijk is. Hoofddoekje? Tatoeage? Neusring? Overgewicht? Ja, er zijn net zoveel nuances als er sterren aan de hemel zijn. En alleen de Schepper kan er wijs uit.