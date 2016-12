Nog een fietsstalling vrij? Check de app 'P-route fiets'

Het kan via de app 'P-route fiets'. Eenvoudig te downloaden. Zowel voor Apple als Android. Op de app wordt bijgehouden hoeveel plekken er in welke fietsenstalling in de stad beschikbaar zijn. De dichtstbijzijnde stalling staat bovenaan, inclusief de afstand ernaartoe.



De informatie over welke stalling beschikbaar is, is ook te vinden op de digitale borden die her en der in de stad staan. Die verwijst de fietser door naar een andere stalling als de stalling waar hij naar toe wil, vol is.



De app is begin deze maand door de gemeente gelanceerd bij de opening van de stalling Laag Catharijne. Het bedrijf LumiGuide heeft hem ontwikkeld. Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor de techniek van de digitale fietsborden op straat.



Volgens Roel van Dijk van LumiGuide is de app nu ruim tweehonderd keer gedownload en tot nu toe 321 keer gebruikt. Of dat veel of weinig is, kan hij niet inschatten.Hij vindt dat er nog wel wat promotie voor de app gemaakt kan worden. ,,Want hij is echt heel handig.''