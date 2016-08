Nog één kans voor inbreker 'pietenhuis'

,,Een tijdje geleden zag ik u hier ook al zitten'', zei politierechter Van Ommeren streng tegen Van G. ,,In mei heb ik u een hele stevige werkstraf gegeven. Dat had ook te maken met een inbraak. Waarom zou ik nu geen lange gevangenisstraf geven?''



Tegenover hem zit Van G. ietwat zenuwachtig lachend te kijken. Tja, wat was er toch allemaal gebeurd in landhuis Zandbergen, waar ook het Sinterklaasjournaal wordt opgenomen?



Warrige avond

,,Het was een beetje een warrige avond'', vertelt Van G. Na een urenlange omsingeling, de inzet van een helikopter en een warmtecamera werd Van G. bevrijd uit landhuis Zandbergen. Bevrijd, omdat Van G. bij zijn ontsnapping klem was komen te zitten tussen twee muren. De brandweer moest die zelfs doorbreken om hem te bereiken.



Van G: ,,Ik had geld nodig en toen de politie kwam wilde ik me schuilhouden.'' Waarom, vraagt rechter Van Ommeren. ,,Waarom sloeg u op de vlucht?'' Van G. kijkt even over zijn schouder, waar zijn vriendin heeft plaatsgenomen op de publieke tribune. ,,Ik had een belangrijke afspraak met mijn vriendin. Ik kon het me niet veroorloven opgepakt te worden.''



Landhuis

Dat gebeurde wél. De zevendedagsadventisten, een kerkgenootschap dat kantoor houdt in het landhuis, zat met de gebakken peren. ,,Alles is overhoop gehaald. Kasten zijn opengebroken, het plafond is naar beneden gekomen. Het duurt nog weken voor onze mensen er weer kunnen werken'', vertelde een bestuurslid van het kerkgenootschap aan de politierechter.



Hoe wil Van G. zijn leven veranderen, dringt de rechter aan. ,,Ik wil mijn schulden gaan oplossen en gaan studeren,'' zegt hij. ,,Weer iets doen met mijn leven. Ik heb het licht echt gezien, meneer de rechter. Hopelijk kan ik een mooi leven opbouwen met mijn vriendin.''



Voorwaardelijke celstraf

De rechter gaat uiteindelijk toch mee in de eis van de officier van justitie. Een forse voorwaardelijke celstraf van 88 dagen - als stok achter de deur. ,,Als ik u hier wéér tegenkom dan zwaait er wat.''