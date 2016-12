Nog even snel de stad in voor de laatste (kerst)inkopen

Bij Broese aan de Oudegracht stonden wel lange rijen bij de kassa. Ook topdrukte bij de Bijenkorf. ,,Het is erg druk maar het gaat goed. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze lang in een rij moeten staan. We hebben extra personeel aangenomen, dus je bent snel aan de beurt. En alles wordt mooi ingepakt,'' aldus de filiaalmanager. De foodproducten, zoals champagne, doen het vanmiddag goed.



Geen vakantie

,,We hadden vorige weekend ook al een goede omzet, maar zien vandaag een plus. Mensen hebben nog geen vakantie gehad, dus gaan vandaag nog snel de stad in om cadeautjes te kopen. Ook bij het filiaal aan de Slotlaan in Zeist is het druk'', aldus eigenaar Erik van Doorn van Broese.