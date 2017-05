Nog geen stormloop op play-offs FC Utrecht

FC Utrecht wordt in Friesland vanavond gesteund door 365 supporters in het uitvak van het Abe Lenstrastadion.

De wedstrijden voor de play-offs zijn meestal niet uitverkocht, zo leert de geschiedenis. Alleen als FC Utrecht de finale haalt, zoals eerder tegen FC Twente en Heracles, dan loopt de Galgenwaard vol. Supporters hebben na een lang seizoen vaak geen geld of zin meer in het 'toetje' van de competitie, die recht kan geven op Europees voetbal. Aan de toegangsprijzen kan het niet liggen, want de seizoenkaarthouders (abonnementen zijn niet geldig voor de play-offs red.) konden voor de helft van de normale prijs hun stoel terugkopen voor de wedstrijd tegen Heerenveen.

Ander stadion

Mocht FC Utrecht de nacompetitie winnen, dan is het nog niet duidelijk waar de club zijn eerste thuiswedstrijd gaat afwerken. De eigen Galgenwaard is niet beschikbaar voor FC Utrecht, omdat het stadion in de zomer locatie is voor het EK vrouwenvoetbal. FC Utrecht moet dus uitwijken naar een ander stadion. Het Gelredome in Arnhem werd al genoemd als meest waarschijnlijke, alternatieve locatie, maar woordvoerder Perry Hendriks kan dit niet bevestigen. Hij verwacht binnen twee weken duidelijkheid te hebben. ,,Laten we ons eerst maar focussen op de play-offs.''