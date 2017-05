Nog maar zes discotheken in de provincie Utrecht

Dat blijkt uit een inventarisatie van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners. De dalende trend is overal in Nederland zichtbaar, waarbij Utrecht de op een na sterkst dalende provincie is. Bovendien heeft onze provincie het minste aantal discotheken per 10.000 jongeren. De afgelopen jaren gingen onder meer Monza in Utrecht en Manebrug in Lopik dicht.