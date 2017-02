Nog veel onduidelijk over fataal ongeluk Nieuwegein

Het is nog steeds niet duidelijk wie er exact in de auto hebben gezeten die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nieuwegein crashte. De politie kan ook nog steeds niet zeggen of de omgekomen 23-jarige Utrechter, die vrijwel op slag dood was, in de auto zat.