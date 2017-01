Non Nobis wil prostitutiezone Zandpad graag overnemen

,,We geven niks weg'', zegt Breedeveld. ,,We leenden geld van de Triodosbank, die ook maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. En we verkochten ons vastgoed de afgelopen jaren weer om te investeren in vernieuwende projecten, een beetje op het scherpst van de snede. We verdienen er niks aan. De stichting heeft natuurlijk kapitaal, maar dat investeren we weer in zulke projecten.''



Net als de prostitutie heeft de vastgoedhandel geen goede naam. ,,Het is moeilijk om goed te doen met onroerend goed. Wij blijven in deze branche echter vernieuwende dingen doen.'' Alle bestuurders streven dat doel na, zegt Breedeveld. ,,Er blijft niks aan de strijkstok hangen. De raad van bestuur en de raad van toezicht bestaan maar uit drie mensen.''



De zorgboerderijen in het hoge noorden zijn inmiddels weer verkocht, net zoals een aantal andere projecten, zoals een ecologische woonwijk in Duitsland, een kinderopvang op antroposofische grondslag in Zeist en een bezoekerscentrum op Texel dat deels gerund wordt door verstandelijk gehandicapten.



Prostitutie

In 2014 kwam Non Nobis in aanraking met de prostitutie. Enkele vrouwen die door de sluiting van de boten aan het Zandpad en de ramen aan de Hardebollenstraat op straat stonden, zochten een investeerder om hun werk voort te kunnen zetten.



,,Ik heb niks met prostitutie, maar het is een legale bedrijfstak die het verdient serieus genomen te worden'', zegt Breedeveld. ,,Die vrouwen zochten een andere huisbaas in een branche waar het grote geld makkelijk in diepe zakken verdwijnt. Bij ons gebeurt dat niet, alle verdiensten gaan terug naar de vrouwen zelf.''