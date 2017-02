Non-stop hardlopen in Utrecht voor het goede doel

De HomeRun is afgeleid van de 24-uurs sponsorwielertocht HomeRide, die in hetzelfde weekeinde verreden wordt en waarvan de start en de finish ook in Utrecht liggen. Het is voor het eerst dat HomeRun gehouden wordt. HomeRide vindt voor de zevende keer plaats.



De fietsroute -ook in de vorm van een hart- is 500 kilometer lang, de hardlopers rennen zo'n 200 kilometer, een kleine vijf marathons. Die worden in estafettevorm afgelegd. De route loopt via Bilthoven en Maarssen en passeert het Ronald McDonald Huis in Utrecht. De Ronald McDonald Huizen zorgen ervoor dat ouders in de buurt van hun zieke kinderen kunnen verblijven. Nederland telt dertien van deze huizen.



Meer informatie: home-run.nl en homeride.nl.