Noodlijdend museum MOA gaat samenwerken met Chinezen

Eind september houdt het MOA een tentoonstelling met collectiestukken van het Guangdong Museum, in combinatie met werk van kunstenaar Armando en het eigen 18de eeuwse Chinese behang.

In 2018 reist het werk van Armando vervolgens naar het museum in Guangzhou, dat is de hoofdstad van de Zuid-Chinese provincie Kanton. Guangdong (Kanton) is de Chinese zusterprovincie van Utrecht. Het is voor het eerst dat werk van Armando te zien zal zijn in China.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Bezoekers bekijken het Chinese Behang in Oud Amelisweerd. © Erik van 't Woud

Worstelingen

Directeur Yvonne Ploum zegt dat de samenwerking aantoont dat het MOA goede partners aan zich kan binden. ,,We laten zien dat, ondanks alle worstelingen, we programmatisch bestaansrecht hebben. We herenigen het 18de eeuwse behang met de kunst waar het vandaan kwam.’’

De samenwerking is ontstaan tijdens de viering van de 20ste verjaardag van het vriendschapsverdrag tussen de provincies Guangdong en Utrecht in 2015. Beide musea hebben toen afgesproken elkaars kennis en kunde op het gebied van de collecties te delen en elkaars deskundigheid te vergroten.

De expositie is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking. ,,Als enige museum mogen wij deze collectie zes maanden tentoonstellen, normaliter lenen Chinese musea hun collectie maar drie maanden uit.’’

Kanton aan de Kromme Rijn

Op de expositie ‘Made in China – Kanton aan de Kromme Rijn’ worden zo’n 85 Chinese collectiestukken tentoongesteld. Het gaat om 18de eeuws exportkunst als servieswerk, zilverwerk, een kamerscherm en een beddensprei. Daarnaast komt er ook landschapsschilderkunst uit China. Bij deze kunstwerken komen geschilderde landschappen van Armando te hangen.

Het Guangdong Museum is een van de grootste musea in China. Het hypermoderne museum ontvangt jaarlijks ruim een miljoen bezoekers. Armando, die gisteren zelf niet bereikbaar was voor een reactie, is volgens Ploum trots dat zijn werk naar China gaat. ,,Hij gaat er niet naartoe, omdat de reis te zwaar is.’’

Quote Als enige museum mogen wij deze collectie zes maanden tentoonstellen Yvonne Ploum, directeur MOA

Vorige maand werd bekend dat Armando de bruikleenovereenkomst met het MOA beëindigt per 1 maart 2018. Dat betekent dat het museum geen beroep meer kan doen op de collectie van zo’n 1.100 kunstwerken van de kunstenaar.

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit over de toekomst van het MOA. Dan moet duidelijk worden of het museum extra subsidie krijgt of minder publiek toegankelijk wordt.