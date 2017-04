Nooit meer een fiets foutparkeren

Verwijder in Utrecht twintig fietsen van een verboden plek en er is weer ruimte voor twintig nieuwe fietsen. Die óók weer verwijderd moeten worden. Maar het moet gebeuren, want zonder dweilen komt er een overstroming.



Ik had mijn fiets aan de brug bij TivoliVredenburg vastgeketend. En ja, ik wist dat het niet mocht. Ik zette mijn achterwiel nota bene met mijn volle verstand óp de tegel met het verboden-parkerensymbool. Want het was maar voor héél even en hij staat niet in de weg en zo druk was het helemaal niet aan die brug dus ja, het kon best wel even hoor. Vond ik.



Ik ben geen haar beter dan iedere andere fietsende Utrechter; ik beschouw mezelf als uitzondering op de regel en leef met de volste overtuiging dat ik het alleenrecht heb verworven om dáár te parkeren waar het niet mag.