Nooit meer een vette hap halen bij Broodje Ploff

Tienduizenden binnenstadsbewoners, toeristen, maar vooral ook stappende studenten wisten Broodje Ploff de afgelopen decennia te vinden. Die laatsten vaak tot diep in de nacht.

Die gastvrijheid betekende voor onderneemster Melissa ma (43) lange werkdagen. ,,Ik begin 's ochtends om tien of elf uur en dat gaat in het weekend door tot zes uur, in de ochtend. Soms zeven dagen per week.''

Lange werkdagen

Die lange werkdagen zijn een belangrijke reden ermee te stoppen, licht de uitbaatster haar besluit toe om na 10,5 jaar per 1 mei te stoppen. ,,Het is met pijn in het hart genomen, maar ik heb geen keus. De gezondheidsklachten stapelden zich op. Mijn handen, voeten en heupen doen pijn. Het lichamelijk gewoon te zwaar geworden.''

Concrete plannen voor na 1 mei heeft ze nog niet. ,,Eerst een tijdje bijkomen en tijd nemen voor mijn gezin. Ik heb drie kinderen en altijd zeven dagen per week gewerkt.''

Ma begon al als tiener in het restaurant van haar ouders, eerst in het noorden van het land, later in Scheveningen en Rotterdam. In 2006 kwam de kans voorbij Broodje Ploff over te nemen. ,,Ik heb hier zoveel mensen voorbij zien komen, heel veel vaste klanten, en geweldig personeel. Die ben ik allemaal heel dankbaar. Ik voel me eigenlijk ook schuldig naar die mensen dat ik dit besluit moest nemen.''

Ma beseft dat met haar besluit een einde komt aan dertig, mogelijk veertig jaar snackbarhistorie. In de loop van het voorjaar opent op de plek van Ploff een broodjes- en wijnzaak, een heel ander kaliber horeca.

1 mei

Ma: ,,Tot 1 mei blijven we open en op de laatste dag nemen we afscheid van onze gasten met een actie: snacks voor vriendelijke prijzen.''