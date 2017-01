Nooit 'n leeg, schoon huis

De eerste veertig jaar van mijn leven interesseerde het me niet wat voor rommel ik om me heen verzamelde, en de komende twintig jaar heb ik geen noemenswaardige stem meer in de hoeveelheid spullen die mijn vrouw en dochters in huis willen halen. Ooit zal het zo stil worden in huis, dat we het niet ook nog eens leeg willen maken, want dan liggen we wakker van de galm van onze eigen hartslag. Bovendien voorzie ik tegen die tijd grote verontwaardiging onder de volwassen kinderen als we zonder overleg spullen van vroeger wegdoen.