Nooit te jong voor een festival tijdens My First Festival

TivoliVredenburg verandert tijdens My First Festival in het Wilde Westen en alle cowboys en indianen zijn welkom. Frank Groothof speelt een peutervoorstelling over een klein olifantje, rappen kan op de hits van rapper Sef en Cowboy Billie Boem gaat op avontuur. De Taartrovers knutselen samen met de kinderen een Spaghetti Western en afrobeatband Zitakula zorgt voor een middag swingen.

My First Festival is vooral geschikt voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Natuurlijk zijn ook (groot)ouders, vriendjes en buren van harte welkom. Ze mogen allemaal komen zingen, meedoen, dansen, knutselen, luisteren en alles wat daartussenin zit. Hapjes, drankjes en een echt blokkenschema maken het festival compleet. Informatie over programma en toegangsprijzen is te vinden op tivolivredenburg.nl. Het begint zondag om 10.30 uur.