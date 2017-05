Normaal salesmanager, in het weekend gladiator

Echt koud is het niet zondagmiddag in Castellum Hoge Woerd. Chris Berkhout uit Amersfoort staat gehuld in slechts een lendendoek geduldig te wachten naast vijf andere gladiatoren. Chris is zondag even niet Chris, maar de beroemde gladiator Verus.

Het is Romeinendag in Castellum Hoge Woerd in De Meern. De demonstratie van de gladiatoren is een van de hoogtepunten van de dag. Daarnaast kunnen bezoekers ook letterlijk proeven van Romeinse soep met brood, Romeinse spelletjes doen en kunnen kinderen een training volgen tot gladiator.



Chris, in het dagelijkse leven salesmanager en kersvers vader, steekt met kop een schouders boven alle andere gladiatoren uit. De gevechten die hij uitvoert, zien er levensecht uit. ,,Maar tot echte verwondingen leidt het niet,'' zegt hij geruststellend. ,,Hooguit een keer een kneuzing. De wapens die we gebruiken zijn van hout. En als we stalen wapens gebruiken zijn ze bot.'' Toch zitten er op zijn lendendoek wel wat opgedroogde bloedspetters.

Living history

Van jongs af aan is de Amersfoorter geïnteresseerd in geschiedenis. In Amersfoort kwam hij in park Schothorst in aanraking met Amersfoorters die aan 'living history' doen en het leven van de Vikingen naspelen. Hij kreeg veel belangstelling voor geschiedenis en kwam erachter dat de eerste en tweede eeuw na christus zijn bijzondere interesse hadden. En laat dat nou net een hele mooie Romeinse periode zijn.



Chris is als Romein de gladiator Verus: een beroemde gladiator afkomstig uit de Romeinse provincie Moesië, tegenwoordig Servië. Hij werd als vrij man geboren, maar na een overval op zijn dorp meegenomen als slaaf met zijn vriend en latere gladiator Priscus. Het gevecht dat ze hadden in het Colosseum onder ogen van keizer Titus is zelfs vereeuwigd in een gedicht.

Volledig scherm Utrecht LR - Gladiator Verus in Castellum Hoge Woerd (Foto Marnix Schmidt) © Marnix Schmidt

,,Men was zuinig op hun gladiatoren destijds,'' legt Chris is. ,,De opleiding was duur. Vergelijk het maar met de status van stervoetballer Messi.'' Er is volgens Chris erg veel informatie uit de overlevering over gladiatoren, vertelt hij. ,,Ze werden vaak afgebeeld op mozaïeken en er is zelfs bijna tweeduizend jaar oude graffiti bekend waarop gladiatoren zijn afgebeeld. Dus we weten relatief veel over ze. Zelfs over de technieken en de wapens die ze gebruikten.''

Zwaar