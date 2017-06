Notoire stalker (60) belaagde ook vriendinnen van ex

Inmiddels is het enkele maanden rustig, maar Van K. werd vanochtend bij de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot de maximaal mogelijke werkstraf van 240 uur. Ook moet hij de vrouw ruim 3.000 euro aan schadevergoeding en smartengeld betalen. Zelfs het camerasysteem dat de vrouw aanschafte om bewijs tegen hem te verzamelen, moet de man vergoeden.

Maanden door een hel

De vrouw is maanden door een hel gegaan nadat ze besloot te stoppen met de relatie met de man, die in het verleden al vaker voor stalking van een ex was veroordeeld. „Waarom wil je het leven van een ander zo graag kapot maken? Hij maakt er ook zijn eigen leven kapot mee”, las de rechter voor uit haar slachtofferverklaring. „In zijn hart is het een goede man, maar ik maak me zorgen over het verdriet en de zorgen die mijn kinderen om mij hebben. Vriendinnen van me durven zelfs niet meer naar het dorp te komen. Ze zijn nog banger voor hem dan ik.”

Van K. heeft bij de politie meermalen toegegeven dat hij zijn ex inderdaad met enige regelmaat benaderde nadat zij de relatie in 2015 had beëindigd. In de relatie waren er al veel dingen niet goed gegaan, maar ze had hem desondanks financieel geholpen om zijn eigen bedrijf overeind te houden. Toen ze daarmee stopte, verweet hij haar dat ze hem in een faillissement had gestort. Ook dreigde hij met zelfmoord.

Facebookpagina

Steeds als hij daarna gedronken had, ging hij in de fout. Hij bleef haar bloemen en kaarten sturen en toen dat geen positief resultaat opleverde stak hij een autoband lek, stuurde belastende mailtjes naar vriendinnen en haar werkgever en bekladde haar auto en huis met verf. Als hij weer eens op het politiebureau werd ontboden na de zoveelste aangifte, zei hij: „Ik had al het vermoeden dat ik weer iets had geflikt toen ik vanmorgen wakker werd.”

Toen hij door de politie met de valselijk gemaakte Facebookpagina werd geconfronteerd, deed Van K. er opeens het zwijgen toe. De rechter achtte desondanks bewezen dat hij erachter zat, mede omdat er intieme informatie op gedeeld werd die niemand anders dan hij en het slachtoffer konden weten. Van K. greep niet de kans om vandaag een verklaring af te leggen, want hij was niet bij zijn eigen rechtszaak aanwezig. Zijn advocaat heeft ook al maanden geen contact met hem gehad.

Straatverbod