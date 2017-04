NS overspoeld met vragen over gesloten poortjes

Maar volgens Koster is de eerste dag zonder grote problemen verlopen. ,,We zijn heel tevreden over het verloop,’’ zegt hij. ,,We zien bijvoorbeeld dat mensen in de ochtendroutine nog wat beduusd zijn. Zoals iemand die met zijn vouwfiets normaal gesproken door een open poortje loopt en nu tegen een dicht poortje aanloopt. De meeste vragen gaan over hoe mensen kosteloos de stationshal kunnen oversteken en mensen kunnen uitzwaaien.’’



Zo wordt een van de medewerkers aangesproken door een reiziger die te weinig saldo op zijn kaart heeft staan om de poort door te komen. Deze reiziger wordt naar een NS-betaalautomaat doorverwezen. Reiziger Mark de Boer worstelt met het in - en uitchecken vanwege zijn verstandelijke handicap. ,,Het is zo ingewikkeld geworden allemaal,’’ vertelt hij. ,, Ik wil gewoon even een vriend op het station gedag zeggen, maar dat is voor mij moeilijk omdat ik niet begrijp hoe het werkt.’’