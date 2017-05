‘Nu mogen we Europees voetbal niet meer laten lopen’

FC Utrecht maakt zich op voor de play-off-finale. Het vertrouwen op succes tegen AZ is groot. ,,Nu moeten we ons mooie seizoen verzilveren.’’

Een bovenmodale keeper, een solide verdediging, een frivool middenveld en aanvallers die altijd gevaarlijk zijn. Eigenlijk klopt er veel aan het huidige FC Utrecht – het mag wel een paar onsjes meedogenlozer voorin - maar een garantie voor een Europees ticket is het allerminst. De Utrechtse spelersgroep zegt er van doordrongen te zijn. Als trainer Erik ten Hag één element heeft toegevoegd aan het club-dna van FC Utrecht is het wel dat je nooit ergens tevreden mee mag zijn. Tot het moment dat je daadwerkelijk met een prijs in handen staat. Dat tastbare ontbreekt nog in de eerste twee seizoenen onder Ten Hag, nadat vorig jaar achtereenvolgens drie wegen naar Europa – via de bekerfinale, plek 4 en de play-offs- dichtslibden.

Hakjesparade

In het verlengde van bovengenoemde ging de knop bij de spelers van FC Utrecht vandaag na een prima optreden tegen Heerenveen al rap richting de week die wacht. Want ja, de eerder dit seizoen alom bewierookte hakjesparade van de Friezen moest ruiterlijk zijn meerdere erkennen in het dynamische middenveld van FC Utrecht – verantwoordelijk voor het klassenverschil tussen de nummer 4 en 9 van de reguliere competitie – maar donderdag beginnen AZ en Utrecht gewoon weer op 0-0.

Gebroken neus

,,En zo is het natuurlijk wel,’’ zegt Yassin Ayoub, die een gebroken neus overhield aan de zaterdagse thuisbeurt. ,,Nu pas komt het er echt op aan. Als we straks met lege handen staan, is alles wat we tot nu toe gepresteerd hebben voor niets geweest.’’ Ook het feit dat Utrecht met AZ de opponent treft die het acht dagen terug nog met een B-ploeg versloeg (2-3), telt volgens de 23-jarige middenvelder niet. ,,Zij zullen net als wij een prima gevoel hebben overgehouden aan de halve finales.’’

Gretigheid

Het vertrouwen van kleine middenvelder heeft vanzelfsprekend te maken met de achterliggende reeks van tien duels waarin Utrecht alleen bij landskampioen Feyenoord niet won (2-0 verlies). Toch is het vooral het vertoonde spel dat hem bekoort. Met zijn linie, het middenveld, die momenteel het belangrijkste wapen van Utrecht is in de jacht op Europees voetbal. ,,Het mooie aan ons middenveld is dat we veel verschillende types hebben die elkaar aanvullen. Maar we hebben vooral één belangrijk ding gemeen: als we de bal niet hebben, gaan we helemaal los. Dan gaan Wout, Souf, Zaka en ik jagen tot-ie wel van ons is. Dat tekent onze gretigheid.’’

In het veld geeft dat een heerlijk gevoel, beamen Zakaria ‘Zaka’ Labyad en Sofyan ‘Souf’ Amrabat. Labyad prijst vooral de rol van laatstgenoemde. ,,Hij is nog zo jong, maar overal bij betrokken, verdedigend en aanvallend. Dat is knap.’’ En over het middenveld als geheel: ,,Je ziet de laatste maanden dat de vele uren slijpen op het trainingsveld zich vertalen naar de wedstrijden. Door alle automatismen is het lekker voetballen.’’