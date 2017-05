Nu nog een sloep huren in Utrecht of Loosdrecht? Vergeet het maar

Een sloep huren om komend weekend lekker op de Oudegracht, Vecht of Loosdrechtse Plassen te varen? Vergeet het maar. Vrijwel alle sloepenverhuurders in Utrecht en Loosdrecht moeten al dagen ‘nee’ verkopen. Bij Vreelandersloep in Nederhorst den Berg is zelfs de mailserver een paar keer vastgelopen vanwege de vele e-mails die ze de afgelopen dagen hebben gekregen.

Rob Veldt van het onder andere in Utrecht en Loosdrecht gevestigde Greenjoy zegt de huurders van de elektrische sloepen normaal gesproken nauwelijks te spreken, maar dat is deze dagen wel anders en dat heeft alles te maken met de grote drukte.

Het boekingssysteem is volgens Veldt volledig automatisch. Na het boeken kun je met de mobiele telefoon de boot ontgrendelen. Al zijn boten zijn verhuurd. ,,Maar deze dagen krijgen we veel telefoontjes en mailtjes van klanten die willen weten of er toch nog een sloep te krijgen is. Iedereen wil het water op.’’

Gekkenhuis

Bij Vreelandersloep in Nederhorst den Berg is het volgens Danny Bolding een gekkenhuis. ,,We moeten al drie dagen ‘nee’ verkopen aan mensen die ons bellen. Normaal gesproken hebben we deze drukte alleen in de zomer.’’

Gemiddeld krijgen ze momenteel 100 verzoeken per dag. Vreelandsloep heeft acht sloepen in de verhuur. Ruim driekwart van der huurders huurt de sloep voor een hele dag. ,,Het is zelfs zo druk dat onze mailserver al enkele keren is vastgelopen. Zoveel aanvragen krijgen we.’’

Nicky Vermeeren van Sloepdelen Utrecht zegt ook veel klanten te moeten teleurstellen. Door het mooie weer werken de acht sloepen van Sloepdelen Utrecht als een magneet op liefhebbers van een stukje varen. ,,We hebben nog wel een plekje om half zes ’s avonds, maar dan wil eigenlijk niemand meer varen omdat de zon dan weg is van de Oudegracht. Maar in de avond varen is toch ook mooi?’’