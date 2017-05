Ode aan Dick Bruna in het FC Utrecht-stadion

Het overlijden van Dick Bruna had de vaste supporters van de zuidtribune Justin van den Eijnden (25), Tycho Oostendorp (34) en Jeroen Heisen (33) op het idee gebracht de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, twee dagen na het overlijden van de geestelijk vader van het witte konijntje, aan te grijpen tot een publieke ode in het stadion. De zwaar getatoeëerde Justin, Utrechter in hart en nieren, was op het idee gekomen van een nijntje in een rood-wit clubshirt en met een traan. ,,Dick Bruna is een stadsicoon. Een spandoek hoort bij een wedstrijd. Een nijntje-spandoek is een mooi gebaar aan Dick Bruna’’, licht hij toe, terwijl hij samen met Tycho het zeil uitrolt voor de fotografen en de delegatie van het Centraal Museum, onder wie de net in dienst getreden artistiek directeur Bart Rutten.