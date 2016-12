Ode aan die goeie ouwe aardappel

Aardappelen, groente en vlees: zijn opa en andere familieleden aten hun hele leven niets anders én werden er oud mee. Maar eenmaal als student op kamers zwoer Martin van Thiel, kind van de jaren 60, de eetgewoonten van zijn ouderlijk huis rap af.



Zittend op de grond lepelde hij moeizaam met stokjes 'smakeloze rijst' en andere 'gezonde en verantwoorde' voedingsmiddelen naar binnen. ,,Dat werkte niet voor mij, veel te ongezellig'', zegt Van Thiel.



Al snel keerde hij (deels) terug naar het dieet van zijn jeugd, waarbij hij het vlees voortaan wél liet staan. Van Thiel: ,,Onze eetcultuur is in de afgelopen veertig jaar enorm veranderd. Ik vroeg me af in hoeverre de aardappel daar nog deel van uitmaakt. En omdat ik zelf vegetariër ben, besloot ik andere vegetariërs te vragen naar hun band met de aardappel.''



Populair

De voedzame knol bleek, in ieder geval in vegetarische kringen, onverminderd populair. Van Thiel bezocht voor zijn boek 55 aardappeletende vegetariërs in heel Nederland, fotografeerde hen in de keuken en aan de maaltijd en verzamelde hun favoriete aardappelrecepten. Daardoor is zijn boek Vegetarische aardappeleters behalve een ode in woord en beeld aan het vroegere volksvoedsel nummer één ook een kookboek vol vaak verrassende aardappelgerechten. Van 'frittate van aardappel en courgette' tot 'pizza met aardappel'en van 'Braziliaanse krielaardappeltjes' tot 'andijviestamppot met Friese nagelenkaas'.''