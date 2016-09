Olifant Duna (20) uit Ouwehands krijgt kleintje

Rhenen heeft zelf ook een stier bij de kudde lopen, maar die zit nog in de pubertijd. "Hij probeert wel wat, maar hij speelt nog niks klaar", vertelt hoofdverzorger Dirk jan van der Kolk.



In totaal zijn er vijf olifanten in Rhenen; een stier en vier koeien. Duna is de jongste van het stel. Het is voor het eerst dat in Nederland een Afrikaanse olifant succesvol drachtig is geworden door kunstmatige inseminatie.