Om 4.30 uur bij de Stadsschouwburg in de hoop op 37 kaartjes

Lambertha Souman uit Utrecht plaatste zondagochtend als eerste om 4.20 uur een klapstoeltje voor de ingang van de schouwburg. Ze wil kaartjes kopen voor liefst 37 voorstellingen. ,,Ik ga met verschillende vriendinnen naar diverse voorstellingen'', legt ze uit. Ik verheug me vooral op actrice Anne Will Blankers. ,,Ze is op leeftijd, dus nu het nog kan ga ik graag naar haar toe. En op de voorstelling van Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar. Ik heb hem eerder gezien en hij is zo goed.''

Als je een goede plaats wilt, is het nodig om zo lang te wachten, vertelt Souman. ,,Ik ga niet op vakantie. Mijn vakantiegeld zie ik als het ware steeds voorbij komen in de schouwburg. Voor mij voelt het goed om kunst en cultuur te steunen.'' Daarbij moet ze vandaag op tijd weg. Paul van Vliet speelt vanmiddag in Den Haag.

Rond negen uur 's ochtends hebben zich zo'n vijftig mensen op het Lucasbolwerk verzameld. Om het wachten aangenamer te maken heeft de schouwburg stoelen buiten gezet. Ook is er gratis koffie en thee. De sfeer is goed: mensen kennen elkaar van eerdere jaren.

Souman heeft een speciale rol tijdens de wachturen. Ze verstrekt op verzoek zelfgemaakte kaartjes met nummertjes aan anderen. De nummertjes worden tegen 10.00 uur gebruikt om de rij voor de deur te vormen. Daardoor hoeven de wachtenden niet uren in een rij te staan, maar kunnen ze rustig zitten.

Schouwburgpersoneel verspreidt een flyer uit met spelregels over de kaartverkoop. De kaartjes die Souman uitdeelt, zijn binnen niet geldig. Vanaf 10.00 uur versterkt de schouwburg op volgende van binnenkomst nummertjes. Die bepalen de volgorde van de verkoop bij de kassa. Een flink deel van de mensen die binnen is, zal nog enkele uren moeten wachten tot dat het zijn beurt is. Er worden namelijk veel grote bestellingen gedaan.

Om 10.00 uur startte de verkoop; zowel aan de kassa als online en telefonisch. Woordvoerder Ab Hooijer van de schouwburg noemt het fantastisch dat zoveel mensen de moeite nemen om kaartjes te bemachtigen. ,,De vaste gasten weten dat het lang wachten kan zijn'', zegt hij. Met stoelen en koffie en thee proberen we het zo goed mogelijk naar de zin te maken.''

De toeloop op de website is het grootst. Kort na de verkoopstart staan er zo'n 1900 mensen in de digitale wachtrij. Dat is nodig, omdat de website anders bezwijkt onder de drukte. ,,Mensen zijn al uren ingelogd, soms met meerdere computers. Vanaf 10.00 uur proberen we de wachtrijen zo snel mogelijk weg te werken'', legt Hooijer uit. ,,Vorig jaar lukte dat 's middags rond 15.00 uur.''

Voor de meeste voorstellingen is het helemaal niet nodig om uren te (online) te wachten, benadrukt Hooijer. ,,Maar mensen hebben toch dat idee, omdat alles tegenwoordig via internet erg snel gaat. Ook maandag zijn er nog veel kaarten.'' Wel loont het de moeite als je bij specifieke voorstellingen goede zitplaatsen wilt reserveren.

Traditioneel is er voor cabaretiers veel belangstelling. Onder meer Pieter Derks treedt op. De schouwburg is ook trots op de nieuwe kerstproductie: Beauty en het beest.