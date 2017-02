OM eist minimaal jaar cel voor woningoverval Wijk bij Duurstede

Nog voordat de overvallers goed en wel binnen waren en de vriendin van het slachtoffer aanspraken, had de bewoner zelf al de politie gebeld. Vervolgens werd hij met een pistool bedreigd en door beide verdachten geschopt en geslagen, verklaarde de vrouw. Ze zouden de volgende dag terugkomen om het eerste deel van de schuld in te lossen. ‘En anders schiet ik je voor je kop’, beet een van de verdachten hem toe.

Opgewacht

Op straat werden ze opgewacht door de politie. Mark T. (44) gaf zich over en moest zijn zakken leeghalen, zijn maat Mark B. (30) probeerde nog te vluchten, maar werd door de agenten achterhaald. Dat bood T. alsnog de gelegenheid om rustig weg te wandelen. Hij werd enkele dagen later alsnog opgepakt.

De oudste Mark zei tegen de rechters dat hij die avond onder invloed van drugs en drank was en alleen maar meegegaan was met zijn jongere naamgenoot. ,,Ik weet niet eens wat precies de bedoeling was. Ik ben gewoon klakkeloos meegegaan.” Wel gaf Mark T. toe dat het slachtoffer hem nog geld schuldig was voor drugs die hij had geleverd. ,,Maar daar ging het die avond helemaal niet om. Dat geld zou wel een keer komen.”