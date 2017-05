OM eist taakstraf voor Utrechtse IS-ganger Behzad R.

Tegen de 27-jarige Behzad R. uit Utrecht is vanmorgen een taakstraf van 80 uur en 365 dagen gevangenisstraf, waarvan 58 dagen onvoorwaardelijk geëist. Omdat hij die dagen al zat in voorarrest hoeft hij niet opnieuw naar de gevangenis. Hij deed een poging om in april 2016 aansluiting te vinden bij IS. Nadat zijn vader de politie waarschuwde kon hij voordat hij vertrok worden aangehouden.

Behzad bleek geen streng religieuze moslimterrorist. Gestoken in een trainingspak van Feyenoord ging hij tijdens een schorsing een sigaret roken met zijn twee advocaten. Bovendien bleek uit een rapportage van de reclassering dat Behzad verslaafd was aan het roken van cannabis. Ook lijdt hij aan een persoonlijkheidsstoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Bovendien is hij daardoor vatbaarder voor radicalisering.

Tijdens de zitting bleek dat Behzad al sinds 2014 geobsedeerd was door het kalifaat van terreurgroep IS. Via internet las hij het magazine van IS en had hij contact met andere sympathisanten. Ook gaf hij een interview aan NRC, waarin hij vertelde dat hij de onthoofding van hulpverleners en Amerikanen toejuichte. Via dat interview kwam hij in beeld bij de opsporingsdiensten. In een gesprek met de politie vertelde hij dat hij wilde vertrekken naar het kalifaat.

Paspoort

Uiteindelijk vertelde hij dat ook aan zijn vader, die daarop zijn paspoort en reeds geboekte reisticket afpakte. Toch was daarmee zijn wens om te vertrekken niet verdwenen. In april 2016 deed hij alsnog een poging. Hij had een vliegticket geboekt naar Kiev, om van daaruit naar Iran te vliegen. Via internet had hij contact met een Britse islamitische strijder die zich al in IS-gebied bevond. Die stond in zijn voor komst.

Vanuit Iran wilde Behzad naar de Khorason-vallei in Afghanistan, waar zich ook IS-strijders bevinden. Hij koos voor de vallei omdat hij wist dat de grenzen van Syrië afgesloten waren. In Afghanistan wilde hij zich settelen en naar eigen zeggen een bestaan opbouwen.. ,,Met een gezin en een baan.” Hij vindt dat het milieu voor moslims in Nederlands steeds slechter wordt. Leven in een islamitisch land is daarom beter, naar zijn mening.

Nadat zijn vader de politie in had gelicht werd Behzad in april 2016 aangehouden. Hij was net onderweg naar Utrecht CS en had een koffer met kleren en geld bij zich. Na 58 dagen vast te hebben gezeten op de speciale Terroristen Afdeling in Vught kwam hij in juni onder voorwaarden vrij. Zo draagt hij een elektronische enkelband en ondergaat hij behandeling voor zijn persoonlijkheidsstoornis. Momenteel werkt hij in de nachtelijke uren bij een grote pakketbezorger.

Terugval

De reclassering acht de kans op terugval groot. ,,Hij blijft het gevoel houden dat hij niet in Nederland thuishoort,” zei een van de reclasseringsmedewerkers. Zelf zei Behzad dat hij niet naar IS-gebied wil. ,,Maar ik zou wel naar een land willen gaan waar er een islamitische meerderheid is. Naar Qatar of Saoedi-Arabië bijvoorbeeld.” De reclasseringsmedewerkers noemen Behzad verder niet gewelddadig. ,,Hij heeft geen hang naar oorlog of wapens.”

Officier van justitie Zlatko Trokic noemde de poging van Behzad uit te reizen een ‘onbesuisd avontuur’. ,,Bovendien voedt je op die manier een vreselijke gewapende strijd.” Een gevangenisstraf achtte hij niet nodig, omdat hij daar ook zou radicaliseren. Wel moet Behzad onder behandeling blijven voor zijn persoonlijkheidsstoornis en mag hij geen contact hebben met de mensen wie hij vastzat in de TA in Vught.