Twintig jaar cel geeïst voor meedogenloze schutters IJsselstein

Volgens het OM staat vrijwel vast dat Bowy T. en Abdelghani El H. het slachtoffer gedood hebben. Een volkswagen die vaker gezien werd op de parkeerplaats van de liqudiatie is later in beslag genomen. Die zat vol met het DNA van de verdachte. De auto van de daders was gestolen, er zaten jerrycans met benzine in, er waren drie wapens en er is gericht geschoten: volgens het OM is er sprake van moord.



De man werd gedood waar zijn dochtertje bij was. ,,Hij had witte lippen en blauwe ogen'', vertelde zij de politie. ,,Papa startte de auto en toen stonden er drie dieven.'' Verdachte T. beroept zich op zijn zwijgrecht, El H. ontkent alle betrokenheid.



Ondanks de ontkenning en het zwijgen is er volgens het OM genoeg technisch en tactisch bewijs tegen het duo. Verschillende spullen, waaronder handschoenen, bivakmusten, regenkleding, wapens, tassen en telefoons. Op een aantal hiervan zijn DNA-sporen en schotresten gevonden. Ook zijn de twee gezien door meerdere getuigen. Beiden wordt moord ten laste geleged: 'Alles duidt op een intense samenwerking, een grondige gezamenlijke voorbereiding en een gelijkwaardige rol.''



Leven

De familie van de gedode Erraghib is geschokt, laat ze weten in haar verklaringen: 'Er is een leven vóór 17 april 2016 en een bestáán na die dag. Van leven is geen sprake meer', zegt zijn broer. Zijn vrouw vertelt over de dag des onheils: ,,Mijn dochter belde aan en schreeuwde 'papa is dood, papa is dood!''