OM eist twintig maanden cel voor oud-scoutingleider met kinderporno

De man was enkele jaren leider bij scoutingclub Dr. A.E. Hermansgroep in Driebergen. De leden zijn enorm geschrokken van het bericht dat een voormalig leidinggevende voor de rechter heeft gestaan. Voorzitter Ryan Masselink informeerde vanmorgen de leden per e-mail.

De vrijwilliger was van 2012 tot de zomer 2015 leider bij de welpenmeisjes, in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar. Een moeder, wiens dochter een paar jaar in de groep zat waarvan de man leider was, werd verrast door de e-mail van de voorzitter. ,,Uit de brief blijkt dat mijn dochter in zijn groep zat. Ik heb niets gemerkt, maar ik heb wel een paar vragen. De club had kennelijk aanwijzingen voor zijn gevoelens en heeft dat aan het OM overgedragen. In de brief staat niets over welke aanwijzingen dat zijn geweest.’’

Quote Er is ook geen enkele aanwijzing dat de vermoedelijke dader zich in zijn functie bij de scoutinggroep schuldig heeft gemaakt aan grens­over­schrij­dend gedrag Ryan Masselink, voorzitter scoutinggroep

Volgens een justitiewoordvoerder zijn bij de scouting voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Ook volgens de brief zijn er geen incidenten bij de scoutingclub bekend. Ouders wordt gevraagd het te melden als vermoeden dat hun kind slachtoffer van de man is geworden. Het OM gaat ervan uit dat de man alleen thuis achter de computer in de fout ging.

De zaak kwam aan het rollen toen een meisje uit Estland bij haar moeder opbiechtte dat ze voor de camera van haar computer haar bovenkleding voor de Drieberger had uitgedaan in ruil voor concertkaartjes voor Justin Bieber. Met die beelden chanteerde de man het meisje om nog verder te gaan.

De moeder van het meisje meldde zich bij de politie in Estland, die de zaak overdroeg aan de Nederlandse politie. Die ontdekte in Nederland twee vergelijkbare gevallen. Van één van die meisjes is de identiteit nooit achterhaald.

Naaktbeelden

De aanklager vertelde dat de man zo’n zes slachtoffers maakte. Hij dwong meisjes niet alleen naaktbeelden te sturen, maar eiste ook dat ze ontuchtige handelingen met dieren pleegden. Ook daarvan zijn beelden gevonden. De verdachte heeft de feiten bij de politie bekend en deed in de rechtbank verslag van zijn werkwijze. Zo benaderde hij het meisje uit Estland benaderde via Facebook.