OM eist zeven jaar cel voor man die partner als prostituee liet werken

In 2011 kregen de verdachte Rachid el A. en het toen 26-jarige slachtoffer een relatie. In 2012 liet hij haar als prostituee werken in clubs en achter de ramen in Laren, Amsterdam en Den Haag. Daarnaast dreigde hij seksfilmpjes van haar te verspreiden en bedreigde hij haar met geweld. Het geld dat ze met het werk verdiende moest ze afstaan. Als ze niet genoeg verdiende, werd ze fysiek mishandeld. Ook moest ze de naam van de verdachte op haar lies laten tatoeëren.

Volgens het OM hebben de gebeurtenissen nog altijd effect op het leven van het slachtoffer. ,,Ze probeert alle scherven uit die zwarte periode in haar leven langzaam bij elkaar te rapen, vol ongeloof over de dingen die ze heeft gedaan en heeft laten gebeuren. Vol ongeloof over de macht die de verdachte over haar had.''