OM gaat vijf mensen vervolgen voor verdronken meisje Salam

Het meisje verdronk na afloop van de zwemles in zwembad 't Gastland in Rhenen, in september 2015. Het OM was lange tijd bezig met het onderzoek naar haar dood, wat voor spanning zorgde voor bij de betrokkenen. De strafzaak werd meerdere keren uitgesteld, maar zal waarschijnlijk in de zomer echt beginnen.



Directeur Erwin van Iersel van Optisport, dat het zwembad in Rhenen exploiteert, noemt de beslissing van het OM vervelend. ,,Voor onze medewerkers is dit een enorme klap. Zij hebben alles gedaan om dit ongelooflijke drama te voorkomen. Wij staan ook volledig achter hen.” Van Iersel wil benadrukken dat hij het leed van de ouders en de familie van Salam niet wil wegdrukken. ,,Zij willen ook heel graag weten wat er is gebeurd. En dat is terecht.”

Ook Karen Majoor, directeur van de Ericaschool, reageert geschokt. Twee docenten van die school worden door het OM vervolgd. ,,Dit besluit raakt ons allen diep. Leerkrachten kiezen vanuit een passie voor het werken met kinderen. Het is hun hoogste prioriteit om het geluk en de veiligheid van deze kinderen te waarborgen. Wat mijn twee collega’s (en de betrokken zwemleerkrachten) is overkomen, is voor ieder de grootste nachtmerrie. Onze gedachten blijven uitgaan naar hen en in niet mindere mate naar de familie van Salam.”

Onderzoek

Salam vluchtte vanuit Syrië en kwam in Rhenen terecht. Ze droomde ervan om dokter te worden, maar na haar derde zwemles verdronk ze. Hoe dat precies gebeurde is onduidelijk en onderdeel van het onderzoek. Vast staat dat ze na de schoolzwemles, in het ondiepe bad, is gaan douchen. Daarna is ze terug het zwembad in gelopen. Toen de badmeester zijn laatste rondje maakte, zag hij Salam op de bodem van het diepe liggen, in haar badpak. Hoe ze over de rand in het 3 meter diepe bad is terechtgekomen, is nog onduidelijk. Reanimatie mocht niet baten; Salam overleed in de ambulance.