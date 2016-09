OM mag getuigen horen in zwembadzaak Rhenen

De verhoren zullen de komende maanden plaatsvinden. Nadat deze getuigen zijn gehoord, besluit het Openbaar Ministerie of de vijf docenten en badmeesters die verdacht worden definitief vervolgd zullen worden. Het OM wil de deskundige horen over de protocollen die er bestaan rondom het schoolzwemmen.



In september 2015 verdronk de 9-jarige Salam in het Rhenense zwembad 't Gastland tijdens het schoolzwemmen. Tijdens het omkleden raakte het meisje door nog onduidelijke oorzaak te water. Het onderzoek naar de dood van het meisje, dat met haar familie was gevlucht uit Syrië en nog geen jaar in Nederland was, heeft bijna een jaar geduurd.