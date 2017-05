Omgeven met gevoeligheden

Dat het anders kan bewees voorzitter Ebbo de Jong van de Stichting Culemborg en Oranje zes jaar geleden. Hij nodigde Rost van Tonningens broer Grimbert in 2011 uit een lezing te houden tijdens de dodenherdenking. Ook zijn komst leidde tot commotie, maar voor De Jong was het wel voldoende dat Grimbert afstand had genomen van het gedachtegoed van zijn ouders. De Jong, die later als gevolg van alle ophef opstapte, beschouwde de zoon van NSB-ouders als een 'slachtoffer'. Over deze opvatting kan verschillend worden gedacht. Maar het signaal dat destijds in Culemborg werd afgegeven, past beter in de boodschap van vrede en verdraagzaamheid die ook hoort bij 4 mei.