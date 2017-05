Omgeving Oudkerkhof kort afgezet na gaslek

Update Verdachten van hulp bij liquidatie Aziz Anzi vrijgelaten

29 mei De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de liquidatie van Aziz Anzi in De Meern zijn vandaag vrijgelaten. De twee zijn nog wel officieel verdachten in de zaak, maar volgens advocaat Theo Hiddema van een van hen, staat het voor honderd procent vast dat er over twee weken vrijspraak volgt. Vorige week werd tegen hen achttien en twaalf jaar cel geëist.