Omgevingsdienst doet onderzoek bij bedrijf stinkende tankwagen

UpdateDe Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft vandaag onderzoek gedaan bij Gebroeders Van der Lee, het wegenbouwbedrijf in Vianen waar gisteravond bitumendamp ontsnapte. De meldkamer van de brandweer werd vervolgens overspoeld door telefoontjes van bezorgde bewoners over de stank ervan die in Vianen en omgeving hing.

Of de gemeente maatregelen neemt tegen het bedrijf, is nog niet bekend. ,,Dat hangt af van de resultaten van het onderzoek”, zegt een woordvoerder. Het bedrijf heeft zelf geen melding gemaakt dat ze problemen hadden met een tankwagen met bitumen. Die stof wordt gebruikt door wegenbouwers en dakdekkers.

Op het terrein van Gebroeders Van der Lee aan de Lekdijk had een chauffeur de ontluchtingsklep van een tankwagen met bitumen opengezet, omdat de druk in de wagen te veel opliep. De ontluchtingsklep functioneerde niet goed.

Volledig scherm De brandweer doet onderzoek in de Seringenstraat in Vianen. © Wim Moons Veel mensen hadden daardoor last van geïrriteerde ogen, benauwdheid en misselijkheid. Mede daarom verstuurden de veiligheidsdiensten omstreeks 21.45 uur een NL Alert om bewoners te waarschuwen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Tussen de eerste melding om 20.07 uur uit de Seringenstraat in Vianen over een mogelijk gaslek en het uiteindelijke NL Alert over de stankoverlast aan de Lekdijk zat ruim anderhalf uur. ,,Daar ging een tijd overheen omdat in het begin nog veel onduidelijk was. Maar tussen 20.30 en 21.00 uur ging het opeens heel snel en kreeg de meldkamer heel veel telefoontjes binnen. Het was een gekkenhuis”, verklaart brandweerwoordvoerder Danny Volmer, die gisteren ook aanwezig was. Ook via sociale media kwamen veel vragen en klachten binnen.

Op dat moment werd er opgeschaald. Onder andere de gemeente werd er toen bij betrokken om daarna de bevolking te informeren. De NL Alert kwam via de ether ook bij mensen in Houten, Nieuwegein, Culemborg, IJsselstein en Lopik terecht.

Uitsluiten

Volmer: ,,Als we de oorzaak onderzoeken, proberen we ook zoveel mogelijk uit te sluiten. Aardgas konden we al snel uitsluiten. Toen hebben we bekeken of een schip heeft ontgast op de Lek, maar dat was het ook niet. En we hebben nog gekeken naar de asfalteringswerkzaamheden op de A27, maar dat was het ook niet. Uiteindelijk kregen we meldingen dat er mogelijk iets aan de hand was op de Lekdijk en daar werd het euvel al snel duidelijk.”

De geur was tot in de wijde omtrek te ruiken. Om 5.45 uur belde nog iemand in Zeist de brandweer over stankoverlast.