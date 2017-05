Stephan Nossbaum uit Groenekan mag niet meer werken als arts en psycholoog. Hij is voorlopig geschorst en wordt geschrapt uit het BIG-register voor mensen die in de gezondheidszorg werken.

Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg maakte dat officieel bekend. Nossbaum (59) is nu geschorst en zal, als het besluit overeind blijft na een eventueel hoger beroep, definitief niet meer als arts of psycholoog mogen werken.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had een zaak tegen Nossbaum aangespannen wegens herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor was hij al drie keer voorwaardelijk geschorst. Hij had onder meer zijn inmiddels overleden schoonmoeder medicijnen voorgeschreven terwijl hij niet haar behandelend arts was.

Beklag

Verschillende andere patiënten hebben hun beklag bij de inspectie gedaan over de handelwijze van Nossbaum. Hij beweerde volgens die klachten slechts als onderzoeker te werken, maar schreef wel medicijnen voor, waaronder anti-depressiva. Hij schond ook zijn beroepsgeheim door informatie van een patiënte online te zetten.

Veel patiënten, die zeggen voor het leven getekend te zijn door de slechte behandeling door Nossbaum, vroegen zich bij eerdere schorsingen al af hoe het mogelijk was dat Nossbaum zijn praktijk voort kon zetten. ,,Nota bene nadat hij al twee keer geschorst was, ben ik naar hem doorverwezen. Hoe is zoiets nou mogelijk?’’ zegt een oud-patiënte, die nog een aangifte tegen Nossbaum heeft lopen.

Strafrechter

Nossbaum moest in 2006 voor de strafrechter verschijnen. Hij had verschillende wapens in huis en stalkte zijn ex-vrouw door haar brieven te sturen op postpapier van het Nijmeegse Radboudziekenhuis. Daarin meldde hij dat er pornografische afbeeldingen van haar op internet stonden en sloot die foto’s ook bij. Nossbaum ontkende dat destijds.

De rechtbank vond geen bewijs voor de stalking en veroordeelde Nussbaum alleen tot 72 dagen cel voor verboden wapenbezit.