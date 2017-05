Omwonenden: Plan zorglandschap Vianen veel te groot

De inloopavond bij LEKSTEDEWonen in Vianen over het nog aan te leggen zorglandgoed met wooncomplexen voor ouderen met dementie en voor jongeren met een beperking, werd dinsdagavond druk bezocht. Vooral buurtbewoners en raadsleden kwamen de tekeningen bekijken die nog niet eerder waren gepubliceerd. De 'politieke bezoekers' waren onverdeeld positief maar de bewoners van onder meer het Norbertushof en 't Zand lieten kritische noten horen.

Zo bleek na bestudering van de tekeningen ineens, dat het in het zorglandgoed niet meer gaat om maar één wooncomplex, maar om twee woonblokken met bijgebouwen, plus een gebouw voor de beheerder. Er blijkt nu een fysieke scheiding aangebracht tussen de jongeren met een beperking die onder Stichting De Iris vallen, en tussen de ouderen met dementie bij De Herbergier.

Carla van Maurik en Igna Melis vrezen dat hun weidse blik richting het Merwedekanaal volledig teniet wordt gedaan. Melis: ,,Dit mooiste stuk van Vianen wordt verkwanseld.'' Van Maurik: ,,Kunnen we dit nog stoppen? De architect gaat hier maandag gewoon mee verder. Ik wil niet uitkijken op een parkeerplaats. Als ik nu wakker word, is het elke dag net een schilderij van Monet. Dat moet zo blijven.''

Locatie Stadshof

Dat de doelgroepen voor dit zorglandgoed een mooie plek in Vianen moeten hebben, spreekt niemand tegen. Alleen de locatie roept vragen op. ,,Waarom combineren ze dit niet met Batenstein? Bijvoorbeeld op de plek waar De Stadshof nu staat, die toch wordt gesloopt,'' vraagt een bewoonster zich af, die net op de Norbertushof is komen wonen.

Jacco Labrijn van LEKSTEDEWonen zegt de emoties van bewoners te begrijpen. ,,We proberen met de nodige zorg en aandacht voor iedereen iets moois neer te zetten,'' verklaart hij. Raadslid Huib Zevenhuizen van de VVD is het hier roerend mee eens. ,,Je doet het toch nooit goed. Af en toe is verandering nodig, ook in Vianen. Als je nu ziet hoe de mensen aan de Norbertushof wonen, dat lijkt me een stuk vervelender dan wanneer dit zorglandschap er is.''