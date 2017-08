Onbegaanbare noodafrit: wijzen naar elkaar

De gemeente zei desgevraagd ook niet verantwoordelijk te zijn en en speelde de bal door naar Rijkswaterstaat, die eigenaar is van de brug. Rijkswaterstaat kaatst echter terug naar de gemeente. ,,De afrit is niet in beheer van Rijkswaterstaat’’, meldt een woordvoerder. ,,Wij betalen Stichtse Vecht om onderhoud te plegen. Dat is een aantal jaren geleden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.’’



Gemeente Stichtse Vecht kon vanmiddag niet reageren. De kwestie komt op een gevoelig moment. De afgelopen maanden zijn veel klachten geweest over het beheer van openbaar groen. Sinds begin dit jaar is een nieuwe aannemer actief die met aanloopproblemen kampte.