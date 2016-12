Onbeschoftheid tegen folderbezorger komt bekend voor

Zoon Bjorn heeft afgelopen donderdag nog 20 euro opgehaald, maar inmiddels heeft hij niet veel zin meer. Het verhaal over de onbeschoftheid van veel mensen die hij tegenkomt aan de voordeur wordt gretig gelezen. Ageeth Hummeling krijgt de nodige reacties. ,,Zelfs de vraag waar ze een bijdrage voor Bjorn kwijt kunnen. Veel mensen herkennen zich in het verhaal en hebben het zelf op een of andere manier meegemaakt.''



Opvallende reactie kwam van folderboer Spotta die via via over het verhaal gehoord had. ,,Vervelend, zeiden ze. Maar ook dat mensen niet verplicht zijn om iets te geven. En dat is natuurlijk zo.''



Hetzelfde benadrukt ook Aka Queenie uit Den Bosch. ,,Als hij het niet goed doet, hoeft iemand niets te geven. Je hoeft toch ook niet perse fooi bij eten te geven?''



Schande

Monique van Daalen-Werring uit Utrecht neemt het voor de bezorgers op. ,,Schande van al die goedverdienende mensen. Deze kinderen lopen door weer en wind om folders te brengen voor een schijtloontje! Geef eens wat guller!''



Dat zegt ook Leontien Drekou Ploeger. ,,Wat sneu voor de jongen die in weer en wind folders rondbrengt. Waar is the christmas spirit mensen?''



Rijke mensen

De niet-gevers houden er geen rekening dat ze de folders ook op tijd krijgen, zegt Inge Vallen in Maarssen. ,,Rijke mensen zijn de slechtste gevers. 1 euro is voldoende voor die schooljongens die trots de folders rondbrengen, door weer en wind.''