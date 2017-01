Stijn en Tessa uit Hilversum stapten op weg naar familie in Ede even op het ijs van het Leersumse Veld. ,,Het is hier heel mooi’’, zeggen de twee. ,,We wilden eigenlijk bij het Henschotermeer schaatsen, maar daar werden we weggestuurd. De parkeersplaatsen stonden afgeladen vol. We hebben niet zo lang op de schaatsen gestaan. Het was alweer even geleden dat we hebben geschaatst. Het was daarom wel erg wennen.’’

Corné Kool uit Rhenen van de triatlonvereniging VZC had op en rond de plassen een wintertriatlon willen houden. Omdat het ijs niet overal betrouwbaar leek, werd besloten een streep door de wedstrijd te halen. ,,Achteraf gezien was het wel mogelijk geweest, maar we wilden geen risico nemen. Het was prachtig ijs. Ik heb heerlijk kunnen schaatsen. In het verleden heb ik de 200 kilometer op de Weissensee in Oostenrijk gereden. Dat zit er nu even niet meer in, maar dit is ook heerlijk. Met het gezin een paar uur schaatsen.’’