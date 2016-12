Op de tweede plaats staat de bol van bakkerij Brokking. De Bunnikse meesters van bakkerij Vroeg werden vierde. Terwijl bakker Roel op het Utrechtse Smaragdplein zich met een achtste plek tevreden moest stellen. Roel heeft volgens de jury 'gouden bakkershandjes', Vroeg een 'gouden formule' en de bollen van zilveren finalist Brokking worden volgens het professionele beoordelingspanel gekenmerkt door een heerlijke krokante korst en 'mooie smaakaccenten'.



Vakmanschap kan niet genoeg gewaardeerd worden, net zomin als toewijding. Er wordt al genoeg liefdeloos in elkaar geflanste, goedkope troep verkocht. Zeker in de voedselindustrie. Het succes is de winnende bollenbozen dan ook van harte gegund. Helemaal omdat de oliebol zo'n prozaïsch product is. Een gefrituurde homp deeg, al dan niet met rozijntjes die zich tot de patisserie verhoudt als stamppot tot de haute cuisine. Kenmerkend voor het Hollandse gebrek aan culinaire verfijning (al is er een theorie dat Portugese joden de oliebol in Nederland geïntroduceerd hebben).



Sponzig

Vroeger at je ze zelden omdat ze zo lekker waren, maar meer omdat het er nou eenmaal bij hoorde, zo aan het eind van het jaar. Als je bij zo'n Oud-Hollandsche gebackcraem een sponzige, halfgare, van ranzig vet druipende bol stond weg te happen, vroeg je je nooit af of ie wel te vreten was. Tenslotte hadden ze daar de poedersuiker voor uitgevonden.



Voor oudejaarsavond ging je vervolgens zelf nog even aan de slag, wat meestal resulteerde in goeddeels verbrande gedrochten die alleen in naam 'bol' mochten heten omdat ze alle vormen aannamen behalve bolle. 's Avonds at het bezoek er uit beleefdheid eentje, waarna de rest, bedekt met glazig geworden lagen suiker, op 1 januari in de vuilnisbak verdween.



Nogmaals, petje af voor de mooie smaakaccenten van Brokkings bollen, Roels gouden handjes en Vroegs bakformule. Maar een echte oliebol is een gore oliebol. Onder een lawine poedersuiker.