Ondernemer drive-incoffeeshop belandt in 'zompig moeras' gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is ‘een zompig moeras’ met een ‘koninkrijkjes- cultuur’. Dat zegt ondernemer Chris Pilgram die al jaren probeert een drive-incoffeeshop in Utrecht te realiseren. Ook de coalitiepartijen VVD en D66 zijn verbaasd dat de shop er nog niet is en willen van burgemeester Jan van Zanen weten waar dit aan ligt.

Utrecht probeert al zo’n vijftien jaar te komen tot een drive-incoffeeshop aan de rand van de stad. Het is de bedoeling dat de nieuwe zaak eenvoudig met de auto te bereiken is en geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Daardoor zouden de drukbezochte coffeeshops in de binnenstad worden ontlast. Voor het plan is een meerderheid in de gemeenteraad.

De gemeente praat al enige tijd met Pilgram, maar die gesprekken zijn tot nog toe vruchteloos. Volgens de ondernemer ligt dit aan de ‘koninkrijkjescultuur’ binnen de gemeente. ,,Als je hoort over steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, loopt het allemaal prima. Maar in Utrecht kom je in een zompig moeras terecht, waar het ontwikkelen van plannen maar niet wil vlotten.’’

Krankzinning

Initiatiefnemer Pilgram, die een investeerder achter zich zegt te hebben, noemt het ‘krankzinnig’ dat je meer dan 15 jaar nodig hebt om ergens te komen. ,,De oplossingsgerichtheid en bereidheid zijn er niet. Zo spreken we met de gemeente al tijden over verkoop van de grond, maar ineens kiest de gemeente voor een andere invalshoek en gaat het over verhuur van de grond. Dat doet de wenkbrauwen fronsen.’’

Het college van burgemeester en wethouders heeft één of meerdere plekken in beeld voor de shop, maar geen van de partijen wil deze plekken bekendmaken. Pilgram wil niet zeggen op welke punten het met de gemeente verder spaak loopt. Hij adviseert de gemeente om de organisatie ‘om te spitten en de bezem erdoor te halen’. ,,Het is de cultuur die belemmerend werkt, maar die kun je veranderen.''

Ongeduldig

Ook coalitiepartijen VVD en D66, die achter de komst van de drive-inwietshop staan, worden ongeduldig en willen donderdag tijdens een commissievergadering weten welke stappen genomen kunnen worden om de komst van de drive-incoffeeshop te versnellen. 'Ondanks vele verzoeken en besluiten genomen door de raad is ons volstrekt onduidelijk hoe de voortgang is', zo stellen de fracties in hun agendering.