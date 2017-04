Ondernemer Kwinkelier betaalt geen huur uit protest tegen verpaupering

De eigenaar van Bilthoven Fish in De Kwinkelier in Bilthoven is het zo zat dat er al twintig jaar niets gebeurt aan onderhoud in het verpauperde winkelcentrum, dat hij al een jaar geen huur meer betaalt. Volgens de visspecialist is dit zijn enige machtsmiddel om iets tegen de verpaupering te doen.

,,Al twintig jaar weigert de eigenaar van De Kwinkelier om iets te doen aan onderhoud", vertelt Jan Wiltink, de jurist van Bilthoven Fish. ,,Voor de vorm is een heel klein deel van het winkelcentrum verbouwd, maar verder worden de toezeggingen niet nagekomen." De nood is volgens Wiltink zo hoog, dat de viswinkel zijn huurbetaling heeft opgeschort. ,,Het is het enige machtsmiddel: de huurpenningen opschorten totdat de verplichtingen nagekomen worden. De situatie is zo nijpend. Als je er rondloopt, is het net of er een atoombom is gevallen. Bilthoven Fish is de helft van zijn omzet kwijt."

Quote Mijn idee is dat ze ons willen uitroken. Het is een wanprestatie van de verhuurder Wim Koelewijn Wim Koelewijn, eigenaar van Bilthoven Fish, vervolgt: ,,Al 35 jaar betalen we huurpenningen, maar nooit is er wat geïnvesteerd. Vele mooie plannen zijn de laatste 10 jaar de revue gepasseerd, maar keer op keer werden deze niet uitgevoerd. De nog zittende ondernemers zijn het meer dan zat en staan met hun rug tegen de muur, moe van al de spelletjes en onduidelijkheden van de verhuurder en de gemeente."

Koelewijn vertelt dat veel ondernemers zijn vertrokken. ,,De ondernemers hebben lange contracten en geen marktconforme huur. Veel ondernemers zijn vertrokken om hun heil ergens anders te zoeken of zijn failliet gegaan. Met als gevolg: enorme leegstand. Door alle onzekerheden blijven nieuwe ondernemers weg. En de nog zittende ondernemers kunnen niet verder ondernemen. Mijn idee is dat ze ons willen uitroken. Dat ze helemaal geen winkels gaan bouwen, maar huizen en appartementen. Een paar andere ondernemers hebben de huur eveneens niet betaald. Die hebben inmiddels een regeling getroffen, ofwel: ze vertrekken. Het is een wanprestatie van de verhuurder."

Onteigening

Wiltink hoopt dat de gemeente iets kan betekenen. ,,Het is het enige dorpscentrum dat in handen is gegeven van een particuliere verhuurder. We hopen dat de gemeente overgaat tot onteigening van De Kwinkelier." De gemeente laat in een reactie weten dat onteigening niet aan de orde is. ,,Overigens is de ontwikkelaar al wel gestart en is een deel van de parkeergarage opgeknapt", aldus gemeentewoordvoerder Donate Schuil.