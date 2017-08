Ondernemers ongerust door ramkraken

Een ramkraak op de Veenendaalse juwelier Lucardi baart ondernemers in de Hoofdstraat zorgen. Ze vragen zich af hoe de auto langs de beweegbare paaltjes is gekomen en wat de gemeente doet om nieuwe kraken te voorkomen.

Een van de bezorgde ondernemers is Nelleke Lameris van de gelijknamige juwelierszaak. In één van de etalageruiten van haar winkel aan het begin van de Hoofdstraat zit een noodruit. ,,Ze hebben onlangs geprobeerd bij ons in te breken", vertelt Lameris. ,,En het duurt wel even voordat je een nieuwe veiligheidsruit hebt." Volgens Lameris wordt er bij vlagen veel ingebroken en gestolen in de Veenendaalse winkelstraat. ,,Aan het begin van de zomer, als ook de inbrekers op vakantie willen, is het vaak raak. Ik vind dat er wel wat verbeterd kan worden aan de veiligheid in de straat, maar bij wie moet je het aankaarten?"

Rolluik

Ook Kitty Janse van juwelier Geluk maakt zich zorgen om de veiligheid in de straat. Over haar eigen zaak maakt ze zich niet zo druk. ,,We hebben een smalle toegang, hoge ruiten en 's nachts zit er altijd een rolluik voor de pui. Maar het neemt niet weg dat het verontrustend is dat er zo regelmatig ramkraken worden gepleegd. Dit is de vijfde al weer, meen ik."

Volledig scherm Hoe kwam de Citroën langs de beweegbare paaltjes? © Koen Laureij

Lameris hoopt dat een volgende kraak uitblijft. Wat is volgens de juwelier de beste oplossing tegen inbraken? ,,Daders zwaarder straffen.'' En om te voorkomen? ,,Ik snap wel dat je de stad niet hermetisch kan afsluiten met hekken, maar het zou wel fijn zijn als die paaltjes beter zouden werken."

Voetgangersgebied

Met 'die paaltjes' bedoeld ze palen die sinds 2003 rond het centrum staan. Twee ramkraken en een incident met een dronken bestuurder waren in 2003 voor de gemeente aanleiding het centrum na sluitingstijd van de winkels ’s en in het weekeinde met die paaltjes af te sluiten. Maar volgens een gemeentewoordvoerder is het een misvatting dat de paaltjes auto's moeten tegenhouden. ,,De paaltjes in het centrum zijn bedoeld om het voetgangersgebied af te bakenen. Niet om ze fysiek tegen te houden. Vergelijk het met een verkeersbord. Je kan ergens wel langs, maar het bord geeft aan dat het niet mag. De bewegende palen zijn er om auto's door te laten om winkels te bevoorraden."

In april zorgde een kapotte paal ervoor dat ramkrakers moeiteloos bij de exclusieve kledingzaak Boavista aan de Hoofdstraat binnenreden. De gemeente nam geen verantwoordelijkheid voor de kraak, maar in mei werd wel een aantal roadblocks geplaatst om ramkraken te voorkomen. Die hebben de ramkraak in de nacht van woensdag op donderdag echter niet voorkomen.

Maatregelen

De bedrijfsleider van Boavista heeft het idee dat de gemeente zich amper wat aantrekt van de ramkraken. ,,De politie heeft geen tijd en de gemeente doet niks. Wij wilden een paal voor de deur zetten, maar dat mocht niet. We hebben nu andere maatregelen genomen", zegt de manager, die niet met zijn naam in de krant wil.

Volgens een woordvoerder van de gemeente klopt het niet wat de bedrijfsleider zegt. ,,We juichen eigen initiatief van ondernemers juist toe. Als een winkelier een paal voor zijn zaak wil zetten, dat moet dat kunnen, maar de constructie moet wel aan wat voorwaarden voldoen. Voetgangers moeten er niet over struikelen en het moet wel passen in het straatbeeld. Maar er moet zeker wel een constructie te verzinnen zijn die kan en mag."