Onderscheiding voor helden Willem en Niels Klomp

Willem (56) en Niels (20) Klomp wisten niet eens of Booy wel in het huis was toen ze de deur intrapten van de woning in de Eksterstraat. Zijn auto stond er, maar ze zagen de 70-jarige buurman niet. Die bleek boven te zijn en stribbelde tegen toen vader en zoon hem het huis uit probeerden te krijgen. Hij had brandwonden in zijn gezicht en aan zijn hoofd: zijn hoofdhaar was weg geschroeid. „Uiteindelijk hebben we hem aan zijn enkels naar beneden getrokken’’, zegt Willem Klomp. „Hij was onder invloed van alcohol en erg in de war.’’