Ondertussen bij de buren van Wu Wen en Xing ya

Kleine panda

De kleine panda, vanwege de kleur van zijn vacht ook wel de rode panda genoemd, is ondanks zijn naam geen directe familie van de reuzenpanda. Hij is immers geen beer, maar een katbeer en daarmee nauwer verwant aan de wasbeer. Omdat hij slecht tegen warmte kan, is de kleine panda vooral ’s nachts actief. Overdag rust hij liever in de schaduw, opgerold met zijn staart als hoofdkussen of als gezichtsbedekking. En ook al smikkelt hij het liefst van bamboe, ook kleine dieren zoals muizen en hagedissen staan op zijn menu.

Volledig scherm De kleine panda, ook wel de rode panda genoemd. © Ouwehands Dierenpark

Koeskoes

De koeskoes is echt een nachtdier, maar Ouwehands Dierenpark zorgt voor een omgekeerd leefritme door het overdag kunstmatig donker te maken. Zo kunnen bezoekers ook de koeskoes gewoon tijdens openingstijden bewonderen. Het diertje uit Noordoost-Australië en Indonesië leeft in bomen en beweegt vrij traag. Zijn lange staart gebruikt hij bij het klimmen als een soort vijfde hand.

Volledig scherm Gevlekte koeskoes © Jan Dankbaar

Muntjak

De Chinese muntjak geniet nu de reputatie als kleinste hertensoort in Europa. Oorspronkelijk komt het dier hier helemaal niet voor, maar is in de negentiende eeuw door Engelse verzamelaars naar Europa gehaald. Er zouden er ook een handjevol leven op de Veluwe en in Brabant, en nu dus in Ouwehand. De muntjak heeft een schouderhoogte van zo’n 43 tot 52 centimeter. Ze worden ook wel blafhert genoemd, om het blaffende geluid dat ze maken. Muntjaks eten vooral bladeren en twijgjes, maar zijn makkelijke eters. Ze eten wat er op dat moment voorhanden is.

Volledig scherm De Chinese muntjak © Ouwehands Dierenpark

Spookdiertje

De bewoner van Pandasia met de meest fascinerende naam is wel het spookdiertje. De oorsprong van die naam lijkt wel duidelijk: met zijn enorme ogen en grote oren is het nachtdiertje in het donker een spookachtige verschijning. Het is een aap-achtige die insecten vangt. De grote ogen en oren helpen bij het waarnemen in het donker. Net als uilen kunnen spookdiertjes hun kop 180 graden draaien en dankzij hun sterke achterpoten kunnen ze vanuit stilstand meters ver springen.

Volledig scherm Spookdiertje © Ouwehands Dierenpark

Krokodilstaarthagedis

Dit diertje uit China kan bij gevaar zo stil zitten dat je hem zo kan missen. Deze strategie heeft echter niet kunnen voorkomen dat er momenteel nog niet eens 1000 hagedissen leven in het wild. Illegale houtkap en waterverontreiniging bedreigen het leefgebied. De Chinese krokodilstaarthagedis eet visjes, kakkerlarven en salamanders. Hij overleeft zowel in het water als op land.