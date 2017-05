Onderwaterhockey: 'Ik het begin dacht ik: ik ga stikken'

Wie trainer Remco Dijk zou horen praten, zou denken: ha, dit is een týpische hockeytraining. ,,Pak je stick en de puck, we gaan in tweetallen slalommen!" Ware het niet dat Dijk praat tegen mensen die flippers, een duikbril, snorkel en zwemkleding dragen. En, belangrijk detail: ze bevinden zich in water.

In zwembad De Kwakel in Overvecht worden sinds een paar maanden cursussen onderwaterhockey gegeven. Drie Utrechtse fanatiekelingen spelen het al jaren in andere steden en misten zo'n vereniging in hun eigen stad. ,,Ik moest helemaal naar Dordrecht of Bussum", vertelt een van de initiatiefnemers, Vera Praet (23), terwijl ze haar duikbril opzet. Zodra die goed zit, klinkt ze een beetje nasaal. Alsof ze verkouden is. ,,Daarom dachten we: we gaan het zelf doen." De Utrechtse Vereniging voor Onderwaterhockey (UVO) werd geboren.

Knalrode puck

Iedere zondagmiddag krijgt een vast clubje beginners training. Want nee, wie boven water kan hockeyen - of een andere balsport beoefent - is nog geen goede onderwaterspeler. Het is compleet anders. De knalrode puck, 'anders zie je 'm niet', glijdt over de bodem van de blauwe, betegelde zwembadbodem. ,,Hoe gladder, hoe beter." De spelers dragen een handschoen aan hun speelarm, omdat de tegelrandjes scherp zijn. De stick is klein, ongeveer de lengte van een onderarm. Een stalen bak tegen de zwembadkant dient als doel.

Tijdens een wedstrijd is het zes tegen zes. Een veelvoorkomende vorm is twee aanvallers, een middenvelder, twee verdedigers en één laatste man. Dat wil trouwens niet zeggen dat er twaalf spelers tegelijk onder water zijn. Afwisselen is het geheim. Komt je teamgenoot in ademnood, vaak na zo'n 15 seconden, want de hartslag is hoog, dan duik jij naar beneden zodat je maatje zijn longen dankbaar met lucht kan vullen.

,,In het begin dacht ik: ik ga stikken", vertelt Renee Koger (26). In ietwat beschonken toestand besloot ze met een vriend deze sport te gaan beoefenen. ,,Het is fantastisch", zegt ze. Grijnzend: ,,Ik ben wel de slechtste. Ik moest zelfs nog leren snorkelen. En het is anders dan bovenwaterhockey."

Quote Ik ben wel de slechtste. Ik moest zelfs nog leren snorkelen. En het is anders dan bo­ven­wa­ter­hoc­key Renee Koger

Het ronde schijfje hard van de ene kant van het zwembad naar de andere kant meppen, is er bijvoorbeeld niet bij.

Wie een jaar oefent kan, met een beetje geluk en techniek de puck drie meter ver knallen. Wáárom dan niet gewoon op het droge? ,,Deze sport is driedimensionaal", vertelt cursist Dado Kavazovic (20). ,,Tegenstanders kunnen ook van boven komen. Dat is spannender. En je moet samenwerken vanwege het zuurstoftekort."

Quote Tegenstanders kunnen ook van boven komen. Dat is spannender. En je moet samenwerken vanwege het zuurstoftekort Dado Kavazovic

Dado duikt het water in voor een oefenpotje. Hij schuift zigzaggend over de zwembadbodem, de stick en puck voor zich uit, en is een paar man te snel af. Anderen moeten naar boven want ja, zuurstof, hè. Dado scoort.

Deze beginners vormen de basis om uiteindelijk een wedstrijdteam te vormen.

Dijk tikt op de zwembadrand tikt. Een teken dat de sporters naar de kant moeten komen. ,,Anders horen ze het niet."

Dado - die het duel op het nippertje verloor - hangt grijnzend aan de kant: ,,Ik heb mijn nieuwe passie gevonden." Zijn bovenarm trilt. ,,Ja, zware sport, hè. Soms ligt de puck een paar meter voor doel, zijn er geen tegenstanders in de buurt, maar moet je tóch naar boven om te ademen."