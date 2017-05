Onderwereld voelt zich iets te goed thuis in Utrecht Overvecht

Utrecht Overvecht is de ideale wijk voor het samenkomen van onderwereld en bovenwereld. Overvecht is daarmee een voedingsbodem voor criminele activiteiten.

Tot die conclusie komt het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), dat op verzoek van burgemeester Jan van Zanen een onderzoek deed in de wijk. Die liet dat onderzoek uitvoeren omdat hij, zo schrijft hij aan de raad, ,,weinig zicht heeft op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit en de onderliggende patronen, netwerken en structuren in Overvecht.”

Deze week werd een gedeelte van de Utrechtse gemeenteraad in een besloten bijeenkomst vertrouwelijk bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek.

Een van de belangrijkste vormen van georganiseerde criminaliteit in de wijk is de handel in soft- en harddrugs. Criminele netwerken uit de onderwereld hebben altijd iets van de bovenwereld nodig. Panden, auto’s, geld. Horecabedrijven zoals shishalounges of garagebedrijven en makelaars kunnen dat faciliteren, zo werd in de bijeenkomst duidelijk.

,,Het is een vorm van criminaliteit die vaak onzichtbaar blijft, maar het zet een duidelijke rem op positieve ontwikkelingen van buurten en wijken,'' licht burgemeester Van Zanen toe. ,,Er is sprake van vermenging tussen de onderwereld en de bovenwereld, legale instituties worden misbruikt of gebruikt om de criminaliteit te faciliteren. Je weet, ziet en hoort dat er allerlei criminaliteit is, maar uit politiecijfers en bewonersmeldingen komt dat niet naar voren.''

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek kunnen gemeente, politie en justitie de criminaliteit gerichter aanpakken.

Met illegaal gokken kan bijvoorbeeld makkelijk geld worden witgewassen. ,,Overvecht is een wijk met relatief veel armoede. Alleenstaande moeders kunnen makkelijk onder druk worden gezet om een garage te verhuren,” aldus een van de toehoorders tijdens de bijeenkomst, die anoniem wil blijven. Criminelen gebruiken die garages dan voor criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld de opslag van wapens en drugs.

Ook kent Overvecht een relatief grote groep jongeren die werkloos is of niet studeert. Die jongeren zijn makkelijk over te halen om voor een bepaald bedrag drugs te vervoeren. De onderzoekers noemen ook het relatief hoge aantal drugsgerelateerde schietpartijen in de wijk. Het RIEC constateerde verder dat Oost-Europese criminelen de wijk nog steeds gebruiken als uitvalsbasis voor mensenhandel.