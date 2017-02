Onderzoek naar snorfiets op rijbaan

Gisteravond kwam het onderwerp aan de orde tijdens een vergadering waar gesproken werd over de verplaatsing van brommers naar de rijbaan een jaar geleden. PvdA en VVD vroegen zich af hoe het zit met de voornemens van het college om óók de snorfietser van het fietspad te verbannen. Het rijk heeft een besluit in voorbereiding dat dit op bepaalde wegen mogelijk maakt.



De VVD gaf er blijk van dit totaal niet te zien zitten. Raadslid André van Schie uitte vooral zijn zorg over het verschil in snelheid tussen automobilisten en vrachtauto's met een snorfiets die maximaal 25 kilometer per uur mag rijden. Hij ziet liever goede handhaving op de fietspaden van snorfietsers die daar te hard rijden.



Wethouder Van Hooijdonk denkt voor de invoering aan 30-kilometerwegen, zodat de snelheidsverschillen tussen de voertuigen niet te groot zijn.