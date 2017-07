Ondiepers snakken naar Sneijder

Voetbalcommentator Leo Oldenburg twitterde vanochtend daarentegen dat de deal rond was en dat Wesley voor twee jaar zou tekenen. Hij zou tevens aandelen in FC Utrecht krijgen. ,,Dat heb ik ook gehoord’’, zegt Billy Wentink.



William Kaay is een goede vriend van Wesley, die nog in Ondiep woont. Kaay runt momenteel op Ibiza de nieuwe loungeclub van Wesley en zijn vrouw Yolanthe. William’s vrouw Angelique doet vanmiddag de deur aan de Larixstraat open. ,,Iedereen vraagt aan mij of het al bekend is. Ik weet het ook niet,’’ verontschuldigt ze zich. ,,Ik spreek Wes ook niet elke dag.’’ Mocht Wesley voor FC Utrecht kiezen, dan zou hij niet meer in Ondiep over straat kunnen, schat Angelique in.