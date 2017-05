Ongeluk met gevaarlijke stoffen in IJsselstein blijkt overval

Politie pakt Hagenees in gestolen auto na spectaculaire achtervolging op A12

9:15 De politie heeft vannacht een 33-jarige man uit Den Haag in een gestolen auto na een spectaculaire achtervolging kunnen aanhouden in De Meern. De man negeerde diverse malen stoptekens en reed met hoge snelheden over de A12 en door De Meern.