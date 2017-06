Ongeval op Lekdijk Oost bij Wijk bij Duurstede

Utrechtse PvdA wil onveiligheid pand alFitrah aanpakken

5 juni De Utrechtse raadsfractie van de PvdA wil dat het stadsbestuur in actie komt om een eind te maken aan de onveilige situatie in het gebouw van de salafistische organisatie alFitrah. Raadslid Bülent Isik gaat daar deze week vragen over stellen.